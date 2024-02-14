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Antalya Isparta karayolunda otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Antalya Isparta karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Antalya Isparta karayolunda seyir halinde olan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü Antalya – Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 FPE 853 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.A. ve yolcu kısmında oturan K.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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