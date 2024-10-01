Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Yerel Gazetecilerle Buluştu

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yerel gazetecilerle bir araya geldi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada, Arslan, toplumsal huzurun sağlanması konusundaki hassasiyetin önemine dikkat çekerek, "Tüm Antalyalılar gece rahat bir şekilde yastığa başlarını koysunlar ve huzur içerisinde uyusunlar. Çünkü biz Antalya polisi olarak çok başarılıyız" ifadelerini kullandı.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Antalya'da hizmet veren gazetecilerle bir araya geldi. Müdür Arslan, Antalya'ya gelmesinin birinci ayı ve emniyet teşkilatındaki 30. yıl dönümünü kutlayarak, şehirde kronik ve kaotik bir sorun olmadığını belirtti. "Bizim önceliğimiz insan merkezli bir güvenlik konseptidir," diyen Arslan, polislerin, hak ve hukuka uygun davranışlarını koruyarak toplumsal ahlakı ihlal edenlere karşı taviz vermeyeceklerini vurguladı.

"Turizm ve tarım başta olmak üzere marka değerleri korunmalı"

Güvenliğin bir şehrin yaşanabilirliğini etkileyen en önemli kriterlerden biri olduğunu ifade eden Arslan, Antalya'nın sürdürülebilir bir yaşam alanı olması gerektiğini vurguladı. Arslan, ekonomik gücün sekteye uğramaması gerektiğine dikkat çekerek, "Turizm ve tarım başta olmak üzere marka değerlerinin korunmalı" sözleriyle Antalya'da marka değerlerinin korunmasının önemine değindi.

"Devlet olarak biz vatandaşımızın sağlığını ve hayatını önemsiyoruz"

Motosiklet kazalarının Türkiye'deki ölümlü kazaların yarısını oluşturduğuna dikkat çeken Arslan, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerin uygulanacağını açıkladı. Vatandaşın sağlığını ve hayatını önemsediklerini dile getiren Arslan, "Biz bu noktada şöyle bir karar aldık; Bundan sonra kasksız bir sürücü veya yolcunun olduğunu gördüğümüz ve tespit ettiğimiz motosikletleri gördüğümüzde trafikte devam etmesini kesinlikle engelleyeceğiz. Çünkü bu bir özgürlük değil, Türkiye'de insanların ötenazi yapma hakkı ve hürriyeti yoktur. Devlet olarak biz sizin ölmenize müsaade edemeyiz. Biz vatandaşımızın sağlığını ve hayatını önemsiyoruz" dedi.

"Antalya'da ihbarla müdahale süresi Türkiye ortalamasının altında"

Antalya'da ihbarlara müdahale süresinin Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyleyen Arslan, "Antalya'da hem haber merkezinin gelen ihbarın hızlı bir şekilde mobil ekibe iletilmesi, aynı zamanda mobil ekiplerimizin GPS yöntemiyle izlenerek olay yerine en yakın ekibi sevk edilmesi sayesinde olaya müdahale süremiz itibariyle Türkiye ortalamasının çok daha altındadır. Ortalama 5 dakika civarlarında ama o an yoğunluk ve mesafe uzunluğuna göre bu değişebiliyor" şeklinde konuştu.

"Zeytinköy'de uygulanan alan denetimlerinin artırıldı"

Zeytinköy'de uygulanan alan denetimlerinin artırıldığını ve güvenlik konseptinin daha da güçlendirileceğini ifade eden Arslan, "Göreve başladığımda Antalya Zeytinköy'de farklı bir talimatım oldu. Antalya'da daha önceden itibaren Zeytinköy'de zaten var olan ve uygulanan alan denetim hakimiyetini ben biraz daha önemsediğim için biraz daha arttırdık. Şuan da geldiğimiz nokta gayet güzel. Yetmez ama daha iyi olmasını yönünde bazı çalışmalarımız var, gerçekçi bir güvenlik konsepti ile yükleneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz"

Arslan, "Huzur ortamının sağlanması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diyerek, Antalyalıların güven içinde uyumalarını sağlamak için çalışmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)'de bulunan sergiyi gezmesiniz ardından ziyarete katılan gazetecilerle fotoğraf çekildi. - ANTALYA