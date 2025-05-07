FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı

Antalya Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Antalya Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan Antalya'ya eroin kapsülleriyle gelen iki kişi, havalimanında yapılan operasyonda yakalandı. İç muayenede 35 kapsül eroin bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

Uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük darbe: Yuttukları eroin kapsülleriyle havalimanında yakalandılar

İran'dan Van'a gelip 35 eroin kapsülünü yutarak Antalya Havalimanı'na gelen 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'da uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, havalimanında yakalandı. Üzerlerinden uyuşturucu madde çıkmayan şüpheliler, cihaza sokulup iç muayeneleri yapıldığında ise 35 kapsül eroini yuttukları anlaşıldı. Şüphelilerin havalimanına girişleri, yakalanmaları ve muayene anları kameralara yansıdı.

Antalya Emniyeti, başarılı bir uyuşturucu operasyonuna daha imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.S. ve F.M.K. isimli şahısların İran ülkesinden Van'a geçtiği ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile Antalya'ya gelip kentte bunları torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığı ile piyasaya sürecekleri yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine operasyon düğmesine basan ekipler Antalya Havalimanında S.S. ve F.M.K'yi yakaladı.

Filmleri çekildi, kapsüller ortaya çıktı

S.S. ve F.M.K. isimli şahısların hastanede yapılan iç beden muayenesi sonucunda 35 kapsül halinde toplam 278 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri, yakalandıktan sonra muayene edilme anları ve yuttukları kapsüllerin yer aldığı film sonuçları kameralara yansıdı. 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter
Ali Koç'tan Osimhen isyanı: Onun yüzünden küfürler yedim

Osimhen, Ali Koç'u isyan ettirdi
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.