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Antalya haberleri! Manavgat'ta piyasa değeri 650 bin TL kaçak tütün ve makaron operasyonu

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Antalya haberleri! Manavgat'ta piyasa değeri 650 bin TL kaçak tütün ve makaron operasyonu

Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 650 bin TL olan çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 650 bin TL olan çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

Antalya İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede kaçak olarak doldurulmuş sigara makaronu satıldığı, söz konusu makaronların iş yerinin karşısında faaliyet gösteren iş yerinin deposunda imal edildiği ihbarını aldı. Ekipler, Ş.Y. ve Ö.K.'ye ait iş yeri ve deposunda yaptıkları aramada piyasa değeri 650 bin TL olan bin 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin adet paketleme naylonu ve 1 kompresör ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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