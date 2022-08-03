Antalya haber! Kumluca açıklarında 4.2 şiddetinde deprem Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığınca, Kumluca açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin en yakın yerleşim yerine 57 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Kumluca Deprem 3. Sayfa Güncel Haberler

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