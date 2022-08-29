Antalya haberleri: Kaş'ta yolcu taşıyan araçlar denetlendi 3. Sayfa Haberleri Antalya habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma, yolcu taşıyan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma, yolcu taşıyan araçlarda denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye cezai işlem uyguladı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekiplerince Kaş ilçesi Çavdır mahallesinde yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu taşımacılığı yapan araçların hareket tarzları, trafik Işık ve işaretlerine uyup uymama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında toplam 5 araç sürücüsü ve 125 yolcuya bilgilendirme semineri veren ekipler, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye de toplamda 392 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya haberleri: Kaş'ta yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.