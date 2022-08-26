Antalya haberleri: Kaş'ta jandarmadan safari aracı denetimi 3. Sayfa Haberleri Antalya habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarını denetledi. Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarını denetledi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince dün 13.00 - 15.00 saatleri arasında Saklıkent yolu Mangır mevkiinde safari araçlarına yönelik trafik kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollerde 50 safari aracı denetlenip sürücülere gerekli uyarılarda bulunuldu. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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