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Antalya haberleri: Kaş'ta jandarmadan safari aracı denetimi

3. Sayfa Haberleri

Antalya haberleri: Kaş'ta jandarmadan safari aracı denetimi

Antalya habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarını denetledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarını denetledi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince dün 13.00 - 15.00 saatleri arasında Saklıkent yolu Mangır mevkiinde safari araçlarına yönelik trafik kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollerde 50 safari aracı denetlenip sürücülere gerekli uyarılarda bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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