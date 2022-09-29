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Antalya haberleri | Antalya'da aranan 63 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya haberleri | Antalya'da aranan 63 şüpheli yakalandı

Antalya haberine göre Antalya'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 108 ekibin katılımıyla çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışması sonucu "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma","cinsel saldırı" "dolandırıcılık", "uyuşturucu satın almak, bulundurmak", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan 63 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Antalya 3. Sayfa Haberler

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