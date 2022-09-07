Antalya haberleri: Alanya'da safari araçları eşzamanlı denetlendi 3. Sayfa Haberleri Gelen Antalya haberine göre Alanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37'sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı. Alanya'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37'sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, bölge trafik ve şehir içi trafik ekipleri turistler tarafından yoğun ilgi gören safari araçlarını eşzamanlı olarak denetledi. Denetimlerde ilçenin farklı noktalarında 142 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kusurlu bulunan 37 araca 37 bin 899 TL ceza yazılırken, 2 safari aracı trafikten men edildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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