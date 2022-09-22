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Antalya haberleri... Alanya'da 442 sürücüye 117 bin 205 TL ceza kesildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya haberleri... Alanya'da 442 sürücüye 117 bin 205 TL ceza kesildi

Antalya haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, eylül ayı içerisinde denetlediği 11 bin 230 araçtan 442'sine toplam 117 bin 205 TL para cezası yazdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, eylül ayı içerisinde denetlediği 11 bin 230 araçtan 442'sine toplam 117 bin 205 TL para cezası yazdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçenin belirli noktalarında gece ve gündüz ayrı vakitlerde sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri, kask, çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmesi ve standart dışı egzozlar kontrol edildi. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 11 bin 130 araç ve sürücü denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 442 araca 117 bin 205 TL para cezası kesildi. Aynı zamanda trafik timleri motosiklet, e-skoter ve bisiklet sürücülerine de reflektör yelek ve kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, araç sürücülerine de emniyet kemerinin önemini anlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Tragger Alanya 3. Sayfa Haberler

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