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Antalya haberi: Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri

3. Sayfa Haberleri

Antalya haberi: Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri

Antalya yerel 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde toplum destekli polisler, sürücüleri hem uyardı hem de araç parfümü dağıttı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde toplum destekli polisler, sürücüleri hem uyardı hem de araç parfümü dağıttı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince, ilçe genelinde sürücü ve yayaları bilgilendirme çalışmalarına devam etti. Antalya Caddesi üzerinde yapılan uygulamada araç sürücülerine engellilerin ve yayaların geçişini engellememeleri ve trafik kurallarına dikkat etmeleri noktasında uyarılarak, sürücülere trafik logolu araç parfümü hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Hisarcık Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler

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