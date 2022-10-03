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Antalya haberi! Manavgat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

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Antalya haberi! Manavgat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

Antalya haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekne ile Kıbrıs'a kaçırılmak istenen 7 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekne ile Kıbrıs'a kaçırılmak istenen 7 kişi jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili 2 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

Manavgat Denizkent Mahallesi sahilinden yabancı uyruklu şahısların yasadışı yollarla Kıbrıs'a götürüleceği bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Gece 23.30 sıralarında durdurulan araç içerisinde bulunan sürücüyle birlikte 9 kişinin tamamının yabancı uyruklu oldukları ve bu kişilerden 2'sinin organizatör olduğu belirlendi.

Denizkent sahilinden tekne ile Kıbrıs'a gidecekleri belirlenen şahısları taşıyan araç, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, 7 kişi Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayın organizatörü oldukları belirlenen yabancı uyruklu Hasan Fityen ve Khalil El Hac Kasım jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Kıbrıs Göçmen 3. Sayfa Haberler

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