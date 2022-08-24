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Antalya haber... Antalya Kaş'ta 4.4 büyüklüğündeki deprem hasara neden olmadı

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Antalya haber... Antalya Kaş'ta 4.4 büyüklüğündeki deprem hasara neden olmadı

Antalya habere göre Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaş ilçesinin 40.19 kilometre açığında saat 08.30 sıralarında kaydedilen deprem, 25.14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlçe merkezinde hissedilmeyen depremin ilk belirlemelere göre hasara neden olmadığı bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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