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Antalya haberi: Antalya'da servis midibüsü devrildi: 6 yaralı

Antalya haberi: Antalya'da servis midibüsü devrildi: 6 yaralı

Antalya haberler... Antalya'da kontrolden çıkan servis midibüsü refüje yan devrildi.

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Antalya'da kontrolden çıkan servis midibüsü refüje yan devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin çalışanların taşıyan Sinan A. (72) kontrolündeki 07 D 5202 plakalı servis midibüsü, yolun sulamadan dolayı kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan midibüs, ardından yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Rıdvan Kabağaç (33), Umut Karaboğa ( 24), Mert Ali Eroğlu (16), Hüseyin Cengiz (44), Kırgız uyruklu Meken Nurlenbek (24) ve ismi öğrenilemeyen bir personel, ambulanslarla yakın bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücüye yaş sınırını aştığı ve eksik evrakı nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı noktada sulama olduğuna dair uyarı levhalarının olduğu belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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