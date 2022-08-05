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Son dakika haberleri! Alanya'da, uyuşturucu hap operasyonuna: 3 tutuklama

Son dakika yerel haberi... Alanya'da, uyuşturucu hap operasyonuna: 3 tutuklama Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

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Alanya'da, uyuşturucu hap operasyonuna: 3 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisine ulaştı. Narkotik timleri takibe aldıkları araç içerisindeki F.Ş, ve U.Ş'nin Küçükhasbahçe Mahallesinde F.A, ile buluştuğu ve bir süre sonra ayrıldıkları belirlendi. Sokak üzerinde durdurulan F.A'nın üzerinden 5,5 gram esrar ele geçirildi. Takibe devam eden narkotik timleri Kızlarpınarı Mahallesinde F.Ş, yanında H.G. ve F.D., ile durdurdu. Yapılan incelemelerde H.G'nin elinde bulunan poşet içerisinde 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 6 gram esrar ele geçirildi. Yapılan takiplerin sonucunda F.Ş. ve F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A., ve F.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. F.Ş., U.Ş. ve H.G. adliyeye sevk edildi. SAvcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

Antalya Alanya 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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