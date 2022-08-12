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Antalya haberi! Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

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Antalya haberi! Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Antalya haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğünce Okurcalar Mahallesinde Y.Y.'nin işlettiği markette kaçak elektronik sigara satıldığı belirlendi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte markette yapılan aramada, 58 adet ülkeye sokulması yasak kaçak elektronik sigara ve 22 adet elektronik sigara dolumunda kullanılan likit ele geçirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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