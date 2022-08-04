Antalya haber | Manavgat'ta trafik ekiplerinden fazla yolcuya taviz yok Antalya 3. sayfa haberi... Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. İki saat süren denetimde 12 toplu taşıma aracına fazla yolcu taşımaktan 153'er TL para cezası uygulandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Manavgat'ın değişik noktalarında fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Manavgat'ın iki büyük pazarının kurulduğu pazartesi ve perşembe günleri ağırlıklı gerçekleştirilen denetimlerde, turizm bölgelerinden Manavgat merkeze ve ilçe merkezinden turizm bölgelerine yolcu taşıyan minibüsler durdurularak fazla yolcu, ticari taksiler ise taksimetre açıp açmadıkları konusunda denetlendi. İki saat süren uygulamada 62 araç kontrol edilirken, bu araçlardan fazla yolcu aldığı belirlenen 12 araca para cezası uygulandı. Uygulama sırasında kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne ve kaskını direksiyonun alt kısmına taktığı gözlenen sürücüye 194 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Manavgat Tragger 3. Sayfa Haberler

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