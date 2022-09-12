Antalya haber! Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Antalya haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Faıkıoğlu'nun kullandığı 27 AF 171 plakalı araç ile aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin Çetiner'in kullandığı 07 LHF 068 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde çarpıştı. Kazada 27 AF 171 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Filiz Fakıoğlu, Filiz Talas ve Emilay İnal yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil sürücülerinden Hüseyin Çetiner "Köprülü kavşak girişine geldiğimde bir araç sağımdan gelip beni sıkıştırınca direksiyonu kırdığım sırada arkadan gelip benim aracıma çarptı. Arkadaşın suçu yok" dedi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler

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