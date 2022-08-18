Antalya haber... Kaş'ta jandarma ruhsatsız tabanca ele geçirdi 3. Sayfa Haberleri Antalya 3. sayfa haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma, bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma, bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kalkan Mahallesi'ndeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, bir şahsın durumundan şüphelenerek üst araması yaptı. İşletmeden çıktığı sırada üst araması yapılan E.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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