Bingöl haber: Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'ten 'Zimmet Operasyonu' Açıklaması: 'Bizzat Tarafımca Suç Duyurusunda Bulunulmuştur'

Bingöl yerel haberi: Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 kişinin görevden el çektirildiği, 1 kişinin de gözaltına alındığı 'Zimmet Operasyonu' ile ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili kendisine ulaşılamadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Genç, sorumlu şahıslarla ilgili bizzat suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu olayın aydınlanması için sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 kişinin görevden el çektirildiği, 1 kişinin de gözaltına alındığı 'Zimmet Operasyonu' ile ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili kendisine ulaşılamadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Genç, sorumlu şahıslarla ilgili bizzat suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu olayın aydınlanması için sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Belediyemiz bünyesinde yapılan inceleme neticesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde personel maaşları konusunda bazı işlemler arasında usulsüzlük ve uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir.

"BİZZAT TARAFIMCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Talimatım doğrultusunda ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, sorumlu şahıslarla ilgili olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Olay bu şekilde gerçekleştiği halde bazı yayın organları ve sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak bu işlem saptırılmıştır. Belediyemize konu ile ilgili Mali Şube Müdürlüğü ve Müfettişler tarafından baskın yapıldığı ve bu olaydan dolayı tarafıma ulaşılamadığı iddiası yer almıştır. Bu iddialar doğru değil ve yalandır.

"OLAYIN AYDINLANMASI İÇİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Olay belediye bünyesi içerisinde benim kontrolüm altında izlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu olayın aydınlanması için sonuna kadar takipçisi olacağım."