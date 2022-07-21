Son dakika 3. sayfa: Antalya OSB'de fabrika yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Antalya OSB'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Antalya OSB'de fabrika yangını Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı.

Antalya OSB'de fabrika yangını

ANTALYA - Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title