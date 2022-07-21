Son dakika 3. sayfa: Antalya OSB'de fabrika yangını Son dakika haberi... Antalya OSB'de fabrika yangını Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Antalya OSB'de fabrika yangını ANTALYA - Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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