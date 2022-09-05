Antalya haber: Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralıÜç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı 3. Sayfa Haberleri Antalya haberler... - Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Üç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. - Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Üç otomobilin karıştığı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Akseki- Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakalı otomobil, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Antalya-Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seydişehir Antalya 3. Sayfa Haberler

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