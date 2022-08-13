Haber : Su alan sürat teknesi battı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su alan sürat teknesi battı

 - Güncelleme:
Su alan sürat teknesi battı

Su alan sürat teknesi battı Teknenin batmaması için mücadele veren bir cankurtaran omzundan yaralandı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktada sürat teknesi battı.

Su alan sürat teknesi battı

Teknenin batmaması için mücadele veren bir cankurtaran omzundan yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktada sürat teknesi battı. Kaptan, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Teknenin batmaması için çaba gösteren bir can kurtaran ise omzundan yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak Plajı'nın açıklarında su alan sürat teknesi batmaya başladı. Teknenin su aldığını fark eden Hünkar D., hemen dümeni kıyıya doğru kırdı. Hızla su alan tekne hızıyla birlikte alabora oldu. Olayı gören kıyıdaki cankurtaranlar Dan'ın yardımına koştu. Cankurtaranlar ve Hünkar D., teknenin batmaması için büyük çaba sarf etti. Tüm çalışmalara rağmen teknenin büyük bölümü sıya gömüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye Deniz Polisi sevk edildi. Teknenin batmasını önlemeye çalışırken omundan yaralanan bir cankurtaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı Hünkar D., yara almadan atlatırken, teknenin çıkarılması için diğer teknelerin gelmesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Konyaaltı Antalya su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title