Antalya haber! Antalya'da ormanlık alana ekili bin 115 kök kenevir ele geçirildi

Antalya 3. sayfa haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda bin 115 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda bin 115 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) Şube Müdürlüğü, Serik JASAT, Serik Olay Yeri İnceleme ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada bin 115 kök kenevir bitkisi, 4 kilo esrar, 1 adet su motoru ve 100 metre hortum ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA