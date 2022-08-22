Antalya haber! Antalya'da jandarmadan kumar operasyonu 3. Sayfa Haberleri Antalya haber... Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı kumar uygulamaları çerçevesinde 724 işyeri kontrolü yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı,1 kişi tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı kumar uygulamaları çerçevesinde 724 işyeri kontrolü yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı,1 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 724 iş yeri kontrolü yapıldı. Uygulamada sorgusu yapılan 8 bin 904 şahıstan, 5 aranan şahıs yakalandı, 1 kişi ise tutuklandı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya haber! Antalya'da jandarmadan kumar operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.