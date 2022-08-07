Son dakika haberleri! Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Yapılan araştırmalarda kanalizasyondan koku geldiği, içerideki şahısların tünelin diğer ucundan firar ettiği anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'da kanalizasyona giren hırsızlık şüphelisi şahıslardan birinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler koku ve seslerin geldiği kanalizasyonda inceleme yaptığı sırada, şüpheliler bir mahalleden, diğer mahalleye geçiş yaparak izlerini kaybettirdi.

Ekipleri alarma geçiren olay, öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki kanalizasyonda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi 3 kişinin kanalizasyona girdiği ve elektrik akımına kapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye geldi. Kanalizasyon içerisinden ses ve koku gelmesi üzerine olay yerine elektrik firması personelleri itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede bulunamayan şüphelilerin, kanalizasyonun diğer çıkış noktasından farklı bir mahalleye geçerek firar ettiği anlaşıldı.

Ekipler, şüpheli şahısları arama çalışmasını sürdürüyor.