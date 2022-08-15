Haber : Antalya haber: Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber: Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Edinilen Antalya haberine göre Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu Falezlerde manzara izleyen vatandaşlar fark ettiği, üzerinde şort ve tişört olan 30-35 yaşlarındaki ceset, kimliği ve ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü Antalya'da falezlerin denizlerin buluştuğu alanın yaklaşık 20 metre açığında...

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Falezlerde manzara izleyen vatandaşlar fark ettiği, üzerinde şort ve tişört olan 30-35 yaşlarındaki ceset, kimliği ve ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü

ANTALYA - Antalya'da falezlerin denizlerin buluştuğu alanın yaklaşık 20 metre açığında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kıyı alanda manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle buluştuğu alandan yaklaşık 20 metre açıkta su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen deniz polisi, üzerinde şort ve tişört bulunan şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşları arasında olduğu değerlendirilen erkek ceset, kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title