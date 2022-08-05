Antalya haber: Antalya'da aranan 63 şüpheli yakalandı Gelen Antalya haberine göre Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı. Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 103 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Antalya 3. Sayfa Haberler

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