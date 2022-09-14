Antalya haber... Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Antalya haberler: Antalya'da çeşitli suçlardan 90 kaydı olan ve hırsızlık suçlarından hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da çeşitli suçlardan 90 kaydı olan ve hırsızlık suçlarından hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, çeşitli suçlardan 90 kaydı ve hırsızlık suçlarından 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö.D.'yü Geyikbayırı Mahallesi'nde evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Konyaaltı Antalya 3. Sayfa Haberler

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