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Antalya haber | Antalya'da 5 kilogram toz esrar ele geçirildi

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Antalya haber | Antalya'da 5 kilogram toz esrar ele geçirildi

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonda 5 paket halinde toplam 5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonda 5 paket halinde toplam 5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda Erenköy mahallesinde A.A. ve H.C. isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Md.lüğü JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheliler A.A. ve H.C. ellerinde valiz ile birlikte Kepez ilçesi Erenköy mahallesinde yakalandı. Şahıslara ait valizde yapılan aramada, 5 paket halinde toplam 5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Erenköy Kepez 3. Sayfa Haberler

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