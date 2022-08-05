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Antalya haber | Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya haber | Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Gelen Antalya haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs içinde ve ormanlık alanda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs içinde ve ormanlık alanda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla İtalya'ya göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Antalya il merkezinden göçmenleri Manavgat Denizkent Mahallesi bölgesinden çıkaracakları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda jandarma, bir araç içinde 15'i Irak, 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmeni ormanlık alanda yakaladı Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 Şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Göçmen 3. Sayfa Haberler

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