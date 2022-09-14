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Antalya haber | Antalya'da 17 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya haber | Antalya'da 17 kök kenevir ele geçirildi

Antalya haberleri: Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 17 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 17 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda F.A., A.A. ve F.K. isimli şahısların Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası bölgesinde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edildi. Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüphelilerin kenevir ektiği alanda yapılan aramalarda 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler F.A., A.A. ve F.K. yakalanarak, olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Jandarma Antalya Kenevir 3. Sayfa Haberler

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