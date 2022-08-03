Antalya haber | Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber | Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

Antalya haber | Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

 - Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Deretürbelans Mahallesi'nde M.A.'nın (56) serasında hint keneviri ektiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda sera içerisinde 43 kök kenevir ekili halde bulundu. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title