Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangın, Güneyköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
title
