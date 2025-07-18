Antalya Emniyeti'nden Yoğun Denetim ve Operasyonlar: 224 Tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde gerçekleştirdiği yoğun denetim ve operasyonlar sonucunda, binlerce şahıs sorgulandı, aranan yüzlerce kişi yakalandı, 224 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 1 haftalık asayiş bilançosunu açıkladı. "Kasten öldürme, yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" gibi olaylara yönelik yürütülen operasyonlar ve uygulamalar kapsamında 269 bin 360 kişi sorgulandı, 640'ı aranan şahıs olmak üzere toplam bin 901 kişi yakalandı, 224 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Araç ve işletmelere sıkı denetim

Trafik ve araç denetimlerinde ise 48 bin 934 araç ve motosiklet kontrol edildi, Çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 21 araç ele geçirildi. Ayrıca 537 geçici konaklama yeri ve 61 kiralık araç firması denetlendi, 16 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Kumar ve kabahat denetimlerinde 273 kişiye işlem

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuyla ilgili 4 olayda 15 kişiye işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında da 258 kişiye idari para cezası kesildi. Operasyonlarda toplam 37 ateşli silah, bin 227 fişek ve tüfek kartuşu, 2 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA