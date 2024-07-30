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Antalya Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, artan dolandırıcılık olaylarına karşı yayınladığı kısa film ile vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte dolandırıcılık suçunun da değişim gösterdiği vurgulanırken, vatandaşların sürekli olarak bilinçlendirilmesinin önemli olduğu belirtiliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda artan ve mağduriyetlere sebep olan dolandırıcılık olaylarına karşı yayınladığı kısa film ile vatandaşları uyardı.

Son dönemlerde iletişim kanalları yoluyla artan dolandırıcılık olaylarına karşı Antalya Emniyet Müdürlüğü yayınladığı kısa film ile vatandaşları uyardı. Antalya Emniyeti tarafından suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği ve dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden biri olduğu vurgulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden her geçen gün yeni bir suç yöntemi kullanan dolandırıcılara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesinin suçla etkin mücadele açısından önem arz ettiği belirtildi.

Emniyetten kısa film ile uyarı

Hayali senaryolar ile vatandaşlara korku ve panik hali oluşturulduğunun altı çizilen açıklamada, "İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişilerin, telefon ile aramış oldukları vatandaşlarımıza, kendilerini özellikle polis, asker, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile tanıtarak hayali senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturup haksız kazanç sağladıkları bilinmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sürekli olarak bilinçlendirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalar kapsamında iletişim yolu ile dolandırıcılığa karşı vatandaşlarımıza sürekli yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttüğü vurgulanırken, "Telefon üzerinden; sahte müşteri hizmetleri 444 veya 0 850 ile başlayan numaralardan arayarak bankacılık işlemleri için kimlik ve banka hesaplarına ait şifre bilgilerini isteyen şahıslara, kendisini kamu görevlisi (hakim, savcı, polis vb.) olarak tanıtıp telefon hattınızın terör örgütlerince kullanıldığını iddia ederek yapacakları operasyonda kullanmak için hesap numarası, para veya altın isteyen şahıslara, ayrıca gelen mesajlar üzerinden; cep telefonu ve Sosyal Medyadan 'hediye' ya da 'ödül' kazandığınızı iddia ederek para/hediye teklif eden mesaj ve e-posta yoluyla ödeme talep eden, bankanızın internet sayfasını taklit ederek banka hesabınızda şüpheli işlem tespit ettik hesabınızı kontrol etmek için linke tıklayın mesajları ve e-postalarına kesinlikle itibar etmeyiniz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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