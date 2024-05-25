Antalya Düden Çayı'nda Cansız Beden Bulundu

Antalya Düden Çayı'nda erkek bir kişinin cansız bedeni bulundu. Çaydaki çalılıklara takılmış vaziyette bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 sokak bitimindeki Düden Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, deniz polisine bağlı kurbağa adamlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen kurbağa adamlar, çaydaki hareketsiz şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çaydaki bir ağacın altında çalılıklara takılmış vaziyette bulunan cesedin ölümüne ilişkin polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA