- Antalya - Denizli karayolunda trafik sakinliğini koruyor

DENİZLİ - Önemli tatil yerlerine gidiş noktalarından biri olan Denizli'de 9 günlük bayram tatilinin son günü beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın karayollarını birbirine bağlayan Denizli'de 9 günlük bayram tatilinin son gününde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı. Tatil için şehir dışına giden vatandaşların birçoğu erken dönerken, bazıları ise tatilin bitmesine 1 gün kala evlerine dönmek için yollara düştü. Tatilcilerin tamamının dönüşlerini son güne bırakmaması ise karayollarda kuyruk oluşmasını engeldi. Denizli'de geçmiş yıllara oranla trafiğin sakin geçtiği son tatil günü ise sürücüler tarafından olumlu karşılandı. Petrollerde ise yine aynı şekilde yoğunluk gözlenemedi.

"Biz tatilin son günü olmasından dolayı yoğun olacağını düşünüyorduk"

Marmaris'ten Denizli'ye bayramın son gününde aracıyla dönen Faruk Kayışoğlu, karayollar da trafiğin sakin ve akıcı olduğunu söyledi Kayışoğlu, "Marmaris'ten tatilden dönüyorum. Yol akıcı ve çok güzel bir trafik var. Biz tatilin son günü olmasından dolayı yoğun olacağını düşünüyorduk. Ama yolar şu anda sakin. Tabi güvenlik güçleri de yollarda denetim yaparak güvenliği sağlıyor. Marmaris'ten yola çıktığımızda trafik biraz yoğundu. Ama Denizli'ye girinceye kadar akıcı ve güzeldi" dedi.

"9 günlük tatil olmasından dolayı bazı tatilciler erken döndü"

Antalya'dan Denizli'ye tatil dönüşü yapan Şenol Taylan ise "Antalya'da geliyorum. Trafik yoğunluğu geçen yıla oranla sakin ve serbest görünüyor. 9 günlük tatil olmasından dolayı bazı tatilciler erken döndü. Bundan kaynaklı sakin geçtiğini düşünüyorum ve yollarda zorluk çekmedik. Bütün sürücüler trafik kurallarına uysunlar ve emniyet kemerlerini taksınlar. Bu bizim sağlığımız için çok önemli" diye konuştu.