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Antalya-Denizli Karayolunda Otobüs Devrildi: 10 Yaralı

Antalya-Denizli Karayolunda Otobüs Devrildi: 10 Yaralı
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Antalya-Denizli karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada 7 yolcu ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya- Denizli karayolunda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si ayakta tedavi olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza 13.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmurun etkisi ile kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan 7'si ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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