Üye Girişi
Haberler

Antalya'dan Uyuşturucu Getiren 3 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri satmak için Afyonkarahisar'a getiren 3 şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Antalya'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri satmak için Afyonkarahisar'a getiren 3 şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş.O., O.K. ve M.A. isimli şahısların Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satmak maksadıyla Afyonkarahisar'a getirecekleri yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şahısların bulunduğu aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesinde durdurdu. Ardından araçta arama yapan ekipler 400 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 6 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 790 TL ele geçirdi. Olayın ardından 3 şahısta jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title