Antalya'dan oy kullanmak için Ordu'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden genç sürücü

Antalya'dan oy kullanmak için ailesiyle birlikte Ordu'ya giderken Samsun'da trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde 13 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da inşaatlarda çalışan aynı aileden 4 kişi, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için Samsun'a ve Ordu'ya gitmek için aynı araçla yola çıktı. Umut Agmak (19) idaresindeki 60 DP 771 plakalı otomobil, Samsun'da önünde seyir halinde olan ve İstanbul'dan Giresun'a deterjan götüren Erkan Sezen'in kullandığı 55 AIF 339 çekici ve 55 AHC 503 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Umut Agmak, babası Salih Agmak, amcası Mehmet Agmak ile amcasının oğlu Murat Agmak yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesinde 6 aydır tedavi altında bulunan sürücü Umut Agmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN