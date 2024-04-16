Antalya'dan Karabük'e uyuşturucu madde getiren 2 kişi tutuklandı

Antalya'dan Karabük'ün Yenice ilçesine uyuşturucu madde getiren iki kişi yapılan operasyonla yakalanırken, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkan Yirmibeş (29) ve Samet Çalıkbaşı'ın (23) il dışından Karabük'e 78 YA 460 plakalı tır ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği" ihbarı alan Karabük İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, tır Yenice yol kontrol noktasında durduruldu.

Şahısların üzerinde ve tırda yapılan aramada; 8.11 gram peçeteye emdirilmiş metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen sentetik ecza hap, 42 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet çarşaf olarak nitelendirilen sigara sarma kağıdı ambalajı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekipleri ayrıca Gökhan Durmuş (30), Sezgin Acar (36) ve Hüsnü Gökhan Ayan'ın (23) da il dışından 54 GA 626 plakalı araç ile uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisi üzerine aracı kontrol noktasında durdurarak yaptıkları aramada, 4 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin ele geçirdi. - KARABÜK