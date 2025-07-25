Antalya'daki Yangın İddiaları Yalanlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da çıkan yangının antik kente sıçradığı iddiası yalanlandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaşmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Bakanlık tarafından Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmadığı kaydedilerek, "'Bazı mecralarda yer alan' yangının antik kente sıçradığı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA