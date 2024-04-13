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Antalya'daki Teleferik Kazasında Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonucu Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan görevlendirilen AS-532 Couger tipi helikopter, vatandaşlarımızı tahliye etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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