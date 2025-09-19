Antalya'daki Teleferik Kazası Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

Antalya'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada bugün görülen duruşmada 3 sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı. Mahkeme, ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı erteledi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 12 Nisan 2024'te Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava bugün yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişi incelemesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gönderildiğini, ek raporun beklenmesine karar verildi. Duruşmada sanıklar Serkan Y., Ahmet Buğra S. ve Serdar T. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Sanıklardan Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E, Aziz A, Hüseyin A, Özgür E, Kazım K, ve Orhan K. ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken mahkeme heyeti, davayı 14 Ocak 2026 tarihine erteledi. - ANTALYA