Haberler

Antalya'daki Teleferik Kazası Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

Antalya'daki Teleferik Kazası Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, üç sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı. Mahkeme ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı erteledi.

Antalya'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada bugün görülen duruşmada 3 sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı. Mahkeme, ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı erteledi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 12 Nisan 2024'te Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava bugün yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişi incelemesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gönderildiğini, ek raporun beklenmesine karar verildi. Duruşmada sanıklar Serkan Y., Ahmet Buğra S. ve Serdar T. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Sanıklardan Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E, Aziz A, Hüseyin A, Özgür E, Kazım K, ve Orhan K. ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken mahkeme heyeti, davayı 14 Ocak 2026 tarihine erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan sahibi olduğu bahis şirketinin devri için açıklama

Başkan seçildiği anda gerçekleştireceği eylemi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.