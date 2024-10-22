Antalya'daki Palet Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Antalya'da palet üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yayılmadan söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, işyerinde de maddi zarar meydana geldi.

Yangın dün 14.30 sıralarında, Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi 25004 sokak üzerinde palet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangın müdahale ederek söndürdü. Bu sırada dumanlardan etkilenen Süleyman Doğan (40), sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalede bulunuldu. Doğan, kontrol ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tesisin sahibi Şeref Metin, "Yangın elektrik kontağı ya da yemek yaparken çıktığı söyleniyor. Henüz belli değil. Ucuz atlattık, buna da şükür. Hasarımız büyük" dedi.

İş yerinde maddi zarara da neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA