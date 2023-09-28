Antalya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 1 kilo narkotik madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 1 kilo narkotik madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonda 210 şahıs ve 75 araç sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı ve 22 araca cezai işlem uygulandı.

Antalya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonun detayları belli oldu

25 ekip 100 personelle 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 1 kilo narkotik madde, yüklü miktarda para ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde gündüz saatlerinde gerçekleşen özel harekat destekli uyuşturucu operasyonlarının detayları belli oldu. Operasyonda 1 kilo narkotik madde ile yüklü miktarda para ele geçirildiği bildirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manavgat İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 10 adreste 3 özel harekat unsuru, 2 trafik ekibi, 3 narkotik madde arama köpeğin olmak üzere helikopter destekli 25 ekip ve 100 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 210 şahıs ve 75 araç sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalanıp ve 22 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo narkotik madde, 3 adet tabanca ve fişekler, 3 adet hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan, 7 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldı.