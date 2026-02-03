Haberler

Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Aslı Çevik, memleketi Eskişehir'de gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 10 kişiden Aslı Çevik, memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan Eskişehir merkezli firmaya ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat günü saat 10.39 sıralarında bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu toplam 26 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eskişehir'den Resmiye Göktepe ve Aslı Çevik (47), kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Aslı Çevik'in cenazesi, adli tıp incelemesi sonrası Eskişehir'e getirildi. Ömerağa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Talihsiz kadının acılı ailesi ve yakınları, tabut başında gözyaşları döktü. Son yolculuğuna uğurlanan Çevik'in cenazesi, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha