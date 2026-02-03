Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 10 kişiden Aslı Çevik, memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan Eskişehir merkezli firmaya ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat günü saat 10.39 sıralarında bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu toplam 26 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eskişehir'den Resmiye Göktepe ve Aslı Çevik (47), kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Aslı Çevik'in cenazesi, adli tıp incelemesi sonrası Eskişehir'e getirildi. Ömerağa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Talihsiz kadının acılı ailesi ve yakınları, tabut başında gözyaşları döktü. Son yolculuğuna uğurlanan Çevik'in cenazesi, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi - ESKİŞEHİR