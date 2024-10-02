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Antalya'daki Motosiklet Kazasında Anne ve Oğlu Yaralandı

Antalya'daki Motosiklet Kazasında Anne ve Oğlu Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu anne ve oğlu yaralanırken, ehliyetsiz sürücü ve motosiklet sahibine 12 bin 977 TL ceza kesildi.

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve annesi çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden karşıya uçtu. Anne ve oğlu yaralanırken ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL ceza kesildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Kürşat Dede K.'nin kullandığı 07 BDC 462 plakalı motosiklet, 5024 sokağa dönmekte olan Buse Sedef T.'nin kullandığı 07 L 4297 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan annesi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne ve oğlu metrelerce savruldu

Öte yandan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Kürşat Dede K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Emine K.'nin çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak asfalta düştüğü görüntüler yer aldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Politika Otomobil Manavgat antalya 3-sayfa Hukuk

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