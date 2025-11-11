Haberler

Antalya'daki Kafe Yangınında 5 Yavru Köpek Telef Oldu

Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kafede çıkan yangında işletme tamamen yanarken, yeni doğum yapan bir köpeğin 5 yavrusu telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü sahil bandındaki bir kafede yangında işletme küle dönerken, henüz yeni doğan 5 yavru köpek telef oldu.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda yer alan Mehmet İ'ye ait bir kafenin mutfak kısmında henüz belirlemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına işletme çalışanları müdahale etmeye çalışsa da bir anda büyüyen alevler kafeyi sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri güvenlik amaçlı araç ve yaya girişini trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

5 köpek telef oldu

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilen yangında kafe küle döndü. İşletmede henüz yeni doğum yapan köpek alevlerin arasından kaçmayı başarsa da 5 yavrusunun ise telef olduğu öğrenildi. İşletme sahibi, yakınları ile çalışanlar büyük üzüntü yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlattı. - ANTALYA

